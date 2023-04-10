"Побачив падіння і вибух": десантник ЗСУ розповів, як збив російський Су-25 (відео)

Уразити ворожий літак вдалося стрільцю-зенітнику, що опанував військову справу "з нуля". Він вступив до лав ЗСУ з перших днів повномасштабного вторгнення Росії.

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Стрілець-зенітник 79-ї ОДШБр Євген описав, як збив ворожий штурмовик Су-25. Також оприлюднили кадри першої реакції захисників на вдалий постріл. Про це відомо з поста у соцмережах Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

"Підбігли до ракет, до ПЗРК. Закинули на плече і стали чекати ціль, доки вона підлетить ближче до нас. Коли вона підлетіла на 2-2+ кілометри, я здійснив пуск і уразив ціль", — згадав Євген.

На кадрах з того дня можна почути, як військові емоційно відреагували на влучання.

"Побачив тільки збиття, загоряння літака та падіння його — і вибух", — розповів Євген.

Військові підкреслили, що знищення авіації ворога — це "дуже важливо".

"Потім вже ворог буде три рази думати перед тим, як залітати в наш район оборони", — пояснив захисник України.

У Десантно-штурмових військах розповіли, що Євген — військовослужбовець за призовом. Він пішов до лав ЗСУ з перших днів повномасштабного вторгнення РФ та опанував свою спеціальність "з нуля".

Нагадаємо, 10 квітня у ДП "Укроборонпром" повідомили, що ЗСУ отримали чергову партію танкових снарядів 125-мм. Боєприпаси виробляються за кордоном з міркувань безпеки.

Також 10 квітня нардеп Юрій Мисягін показав, як ЗСУ знищили ворожий ЗРК "Бук" у Донецькій області.

Сьогодні, 10 квітня, у ЗСУ показали бої за Бахмут від першої особи. Військові пояснили, що на відео можна побачити стан міста.