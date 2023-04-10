"Реалії Бахмута": у 3-й ОШБр ЗСУ показали, який вигляд мають вуличні бої в місті (відео)

Українські захисники продемонстрували, що відбувається у фронтовому місті Донецької області, за яке ведуться запеклі битви.

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Бійці 1-го механізованого батальйону 3-ї ОШБр Збройних сил України показали бої за місто Бахмут Донецької області з видом від першої особи. Відповідне відео українські військові опублікували у своєму Telegram-каналі 10 квітня.

"Реалії Бахмута. У відео коротко про те, який зараз вигляд має розбите місто і його околиці", — йдеться в повідомленні бійців.

Ситуація в Бахмуті — останні новини

За даними американських аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) станом на 9 квітня, російський наступ наближається до кульмінації. У Сухопутних військах ЗС України повідомили, що наступальний потенціал РФ продовжує знижуватися — окупанти застосовують свої атаки для відволікання та розосередження українських військ в очікуванні контрнаступу ЗСУ. В ISW також зазначили, що темпи атак у Бахмуті та його околицях знизилися на деяких ділянках, а на інших повністю залишилися на місці.

Який відсоток міста контролюють ЗС РФ

Журналіст німецького видання Bild Юліан Рьопке 9 квітня повідомив, що окупаційним військам Росії вдалося просунутися вглиб Бахмута. За його словами, ЗС РФ уже контролюють 75% Бахмута.

9 квітня представник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що російське військове командування почало кидати в Бахмут десантників через величезні втрати найманців ПВК "Вагнер". У командуванні наголосили, що ворог втрачає на цьому напрямі близько 100 осіб особового складу щодня.

Нагадаємо, 10 квітня голова окупаційної адміністрації Донецької області Денис Пушилін заявив про відвідини Бахмута. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що російський президент Володимир Путін побоявся особисто прибути на лінію фронту, тож відправив у Бахмут свою маріонетку.