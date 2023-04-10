"Місто перетворюють на руїни": Пушилін заявив про "візит" у Бахмут (відео)

Голова окупаційної адміністрації Донецької області називає українське місто Артемівськ і стверджує, що його "звільняють". За даними ЗМІ, він міг записати відеозвернення в центральному районі.

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Голова окупаційної адміністрації Донецької області Денис Пушилін заявив про відвідування Бахмута. Він опублікував у Telegram-каналі відеозвернення, зняте нібито в прифронтовому місті.

Терорист називає українське місто Артемівськ і стверджує, що його "звільняють вагнера".

"Ось він, наш Артемівськ. Противник не шкодує ні місто, ні своїх — ну, женуть у м'ясорубку", — сказав Пушилін і пообіцяв пізніше показати докладне відео.

На кадрах за спиною Пушиліна видно руїни будівель. Ролик міг бути записаний у центральній частині Бахмута, над якою ЗС РФ встановили контроль минулого тижня, зазначає видання "Новини Донбасу".

За словами бойовика, "підрозділи "ДНР" і найманці ПВК "Вагнер" продовжують "звільняти російські землі". Зазначимо, що Бахмут розташований приблизно за 100 кілометрів на північний схід від тимчасово окупованого Донецька.

"Сирійська" тактика спаленої землі в Бахмуті

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що президент Росії Володимир Путін боявся приїхати на лінію фронту й тому відправив у Бахмут свою маріонетку.

"Усе заради того, щоб розповісти, як "друга армія світу", доклавши максимальних зусиль, не може майже пів року окупувати Бахмут. Чекаємо на подібне в Мар'їнці. Де та ж "друга армія світу" вже 9 років не може окупувати населений пункт. Єдине, що справді вдається росіянам — усе перетворювати на руїни", — відреагував Андрющенко на візит Пушиліна.

Командувач Сухопутними військами та Східним угрупуванням військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський 9 квітня відвідував українських військових, які тримають оборону на Бахмутському напрямку.

Ворожа армія, за його оцінками, перейшла до "сирійської" тактики спаленої землі — будівлі та позиції ЗСУ вони намагаються знищити ударами авіації та артилерії. Сирський каже, що оборона Бахмута продовжується.

Нагадаємо, що військове керівництво РФ уже кидає в Бахмут десантників через величезні втрати в лавах ПВК "Вагнер". Втрати у ворогів системні — понад 100 людей щодня, наголошував представник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Черевий.

За даними журналіста німецького таблоїда Bild Юліана Рьопке, росіяни контролювали на 9 квітня 75% території Бахмута. Залізничні колії та нові житлові райони на північному заході також захоплені, зазначав він.