"Город превращают в руины": Пушилин заявил о посещении Бахмута (видео)

Глава оккупационной администрации Донецкой области называет украинский город Артемовском и утверждает, что его "освобождают". По данным СМИ, он мог записать видеообращение в центральном районе.

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Глава оккупационной администрации Донецкой области Денис Пушилин заявил о посещении Бахмута. В качестве доказательств он опубликовал в Telegram-канале видеообращение, снятое якобы в прифронтовом городе.

Террорист называет украинский город Артемовском и утверждает, что его "освобождают вагнера".

"Вот он, наш Артемовск. Противник не жалеет ни город, ни своих — ну, гонят в мясорубку", — сказал Пушилин и пообещал позже представить подробное видео.

На кадрах за спиной Пушилина видны руины зданий. Ролик мог быть записан в центральной части Бахмута, над которой ВС РФ установили контроль на прошлой неделе, отмечает издание "Новости Донбасса".

По словам боевика, "подразделения "ДНР" и наемники ЧВК "Вагнер" продолжают "освобождать русские земли". Отметим, что Бахмут находится примерно в 100 километрах к северо-востоку от временно оккупированного Донецка.

"Сирийская" тактика выжженной земли в Бахмуте

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что президент России Владимир Путин боялся приехать на линию фронта и поэтому отправил в Бахмут свою марионетку.

"Все ради того, чтобы рассказать, как "вторая армия мира", приложив максимальные усилия, не может почти полгода оккупировать Бахмут. Ждем подобное в Марьинке. Где та же "вторая армия мира" уже 9 лет не может оккупировать населенный пункт. Единственное, что действительно удается россиянам – все превращать в руины", – отреагировал Андрющенко на визит Пушилина.

Командующий Сухопутными войсками и Восточной группировкой войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский 9 апреля посещал украинских военных, которые держат оборону на Бахмутском направлении.

Вражеская армия, по его оценкам, перешла к "сирийской" тактике выжженной земли — здания и позиции ВСУ они пытаются уничтожить ударами авиации и артиллерии. Сырский говорит, что оборона Бахмута продолжается.

Напомним, что военное руководство РФ уже бросает в Бахмут десантников из-за огромных потерь в рядах ЧВК "Вагнер". Потери у врагов системные — более 100 человек ежедневно, подчеркивал представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

По сведениям журналиста немецкого таблоида Bild Юлиана Репке, россияне контролировали на 9 апреля 75% территории Бахмута. Железнодорожные пути и новые жилые районы на северо-западе также захвачены, отмечал он.