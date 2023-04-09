ВС РФ продвинулись в Бахмуте и контролируют 75% города, — Bild

По сообщению журналистов, Силам обороны не удалось удержать железнодорожный путь на северо-западе, и российские войска захватили там новые жилые районы.

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Ситуация в городе Бахмут Донецкой области остается сложной, а российским оккупантам удалось продвинуться вглубь города. Об этом сообщает журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке.

По его словам, российские оккупанты уже контролируют 75% Бахмута.

"К сожалению, поступают и наглядные доказательства того, что Украине не удалось удержать железнодорожные пути на северо-западе, российские войска захватили там новые жилые районы. Учитывая это, защищать центральный железнодорожный вокзал теперь мало смысла", — написал журналист.

Напомним, что 8 апреля аналитики Института изучения войны сообщили, что наступательный потенциал России продолжает снижаться вдоль всей линии фронта, и ВС РФ не удается продвинуться на территории Украины, а темпы атак в Бахмуте и его окрестностях снизились на одних участках, а на других полностью остались на месте.

9 апреля ВСУ показали первую уничтоженную в Украине РЛС врага "Небо — СВУ". От "аналоговнета" техники российских оккупантов после ударов Сил обороны осталась лишь куча металла.