ЗС РФ просунулися у Бахмуті і контролюють 75% міста, — Bild

За повідомленням журналістів, Силам оборони не вдалося втримати залізничну колію на північному заході, і російські війська захопили там нові житлові райони.

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Ситуація у місті Бахмут на Донеччині залишається складною, а російським окупантам вдалося просунутися вглиб міста. Про це повідомляє журналіст німецького видання Bild Юліан Репке.

За його словами, російські окупанти вже контролюють 75% Бахмута.

"На жаль, надходять і наочні докази того, що Україні не вдалося утримати залізничні колії на північному заході, російські війська захопили там нові житлові райони. З огляду на це захищати центральний залізничний вокзал тепер має мало сенсу", — написав журналіст.

Нагадаємо, що 8 квітня аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що наступальний потенціал Росії продовжує знижуватися вздовж усієї лінії фронту, і ЗС РФ не вдається просунутися на території України, а темпи атак у Бахмуті та його околицях знизилися на одних ділянках, а на інших повністю залишилися на місці.

9 квітня ЗСУ показали першу знищену в Україні РЛС ворога "Небо — СВУ". Від "аналоговнєт" техніки російських окупантів після ударів Сил оборони залишилася лише купа металу.