Майже ніде не просунулися: наступ РФ згасає вздовж усієї лінії фронту в Україні, — ISW

В ЗСУ заявили про те, що російський наступ на Авдіївку "захлинувся", а темпи атак у Бахмуті знизилися.

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Наступальний потенціал Росії продовжує знижуватися вздовж усієї лінії фронту, і ЗС РФ не вдається просунутися на території України. Про це повідомляють в американському Інституті вивчення війни (ISW) у звіті за 8 квітня.

"Загальний наступ Росії наближається до кульмінації. Голова Ради резервістів Сухопутних військ України Іван Тимочко 8 квітня повідомив, що ЗС РФ ведуть бої на всій лінії фронту, але наступальний потенціал Росії продовжує знижуватися, а нинішні російські атаки зосереджені на відволіканні та розосередженні українських військ в очікуванні контрнаступу", — повідомляють аналітики Інституту.

Зазначається, що російській армії не вдається просунутися серйозно на жодній ділянці фронту, а темпи атак у Бахмуті та його околицях знизилися на одних ділянках, а на інших повністю залишилися на місці.

Також в ЗСУ повідомили, що російський наступ на Авдіївку "захлинувся", і попри те, що ЗС РФ повністю зруйнували місто Мар'їнка на Донеччині, вони досі його не контролюють.

Російські блогери, зі свого боку, теж підкреслюють, що швидкість російських наступальних операцій уздовж усієї лінії фронту Авдіївка-Донецьк знизилася, а ЗС РФ намагаються просунутися хоч би десь.

"Динаміка використання артилерії на полі бою в Україні відображає той факт, що російські війська використовують артилерію, щоб компенсувати свій деградований наступальний потенціал", — йдеться в повідомленні.

Так, у "ДНР", за повідомленням Інституту, заявили про призупинення видавання снарядів на ділянки фронту, де не ведуться активні наступальні дії.

"Високий попит на снаряди вказує на те, що російські сили все ще значною мірою покладаються на артилерію, щоб компенсувати ключові недоліки в бойовій спроможності, включаючи погані навички росіян з ураження цілей, недостатні можливості наземного штурму та недостатню доступність авіації в Україні. Безперервний дефіцит артилерійських боєприпасів у Росії підірве здатність російських військових продовжувати компенсувати інші свої недоліки та обмеження", — кажуть аналітики Інституту.

Зі свого боку, українські захисники економлять снаряди, визначаючи пріоритетність цілей та використовують їх на третину менше, ніж російські сили.

"Українські сили більш точні у націлюванні, але також, ймовірно, виграють від оборони на більшості ділянок – наступальні операції зазвичай потребують підвищеної артилерії", — повідомляють в ISW.

Нагадаємо, що Україна втратила за рік війни втричі менше техніки, ніж Росія. За даними Oryx, Росія втратила в Україні 10 004 одиниці військової техніки, включаючи 1928 танків, 2281 БМП, 12 кораблів. ЗСУ "затрофеїли" 2834 одиниці ворожої техніки.

Без України НАТО буде важко впоратися з таким варварським сусідом, як Росія. Про це в ефірі телемарафону 7 квітня повідомив голова постійної делегації ВР України в ПА НАТО Єгор Чернєв. За його словами, країни НАТО зараз зрозуміли, що у 21 столітті можлива війна, фактично, 20-го століття, з танковими боями.