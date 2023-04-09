Почти нигде не продвинулись: наступление РФ угасает вдоль всей линии фронта в Украине, — ISW

В ВСУ заявили о том, что российское наступление на Авдеевку "захлебнулось", а темпы атак в Бахмуте снизились.

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Наступательный потенциал России продолжает снижаться вдоль всей линии фронта, и ВС РФ не удается продвинуться на территории Украины. Об этом сообщают в американском Институте изучения войны (ISW) в отчете за 8 апреля.

"Общее наступление России приближается к кульминации. Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко 8 апреля сообщил, что ВС РФ ведут бои на всей линии фронта, но наступательный потенциал России продолжает снижаться, а нынешние российские атаки сосредоточены на отвлечении и рассредоточении украинских войск в ожидании контрнаступления", — сообщают аналитики Института.

Отмечается, что российской армии не удается серьезно продвинуться ни на одном участке фронта, а темпы атак в Бахмуте и его окрестностях снизились на одних участках, а на других полностью остались на месте.

Также в ВСУ сообщили, что российское наступление на Авдеевку "захлебнулось", и несмотря на то, что ВС РФ полностью разрушили город Марьинка в Донецкой области, они по настоящее время его не контролируют.

Российские блогеры в свою очередь тоже подчеркивают, что скорость российских наступательных операций вдоль всей линии фронта Авдеевка-Донецк снизилась, а ВС РФ пытаются продвинуться хотя бы где-нибудь.

"Динамика использования артиллерии на поле боя в Украине отражает тот факт, что российские войска используют артиллерию, чтобы компенсировать свой деградированный наступательный потенциал", — говорится в сообщении.

Так, в ДНР, по сообщению Института, заявили о приостановлении выдачи снарядов на участки фронта, где не ведутся активные наступательные действия.

"Высокий спрос на снаряды указывает на то, что российские силы все еще в значительной степени возлагаются на артиллерию, чтобы компенсировать ключевые недостатки в боевой способности, включая плохие навыки россиян по поражению целей, недостаточные возможности наземного штурма и недостаточную доступность авиаций в Украине." боеприпасов в России подорвет способность российских военных продолжать компенсировать другие свои недостатки и ограничения", — говорят аналитики Института.

В свою очередь, украинские защитники экономят снаряды, определяя приоритетность целей и используют их на треть меньше, чем российские силы.

"Украинские силы более точны в поражении целей, но также, вероятно, выигрывают в обороне на большинстве участков — наступательные операции обычно нуждаются в повышенной артиллерии", — сообщают в ISW.

Напомним, что Украина потеряла за год войны в три раза меньше техники, чем Россия. По данным Oryx, Россия потеряла в Украине 10 004 единиц военной техники, включая 1928 танков, 2281 БМП 12 кораблей. ВСУ "затрофеили" 2834 единиц вражеской техники.

Без Украины НАТО будет трудно справиться с таким варварским соседом, как Россия. Об этом в эфире телемарафона 7 апреля сообщил глава постоянной делегации ВР Украины в ПА НАТО Егор Чернев. По его словам, страны НАТО сейчас поняли, что в 21 веке возможна война фактически 20-го века, с танковыми боями.