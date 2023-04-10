"Реалии Бахмута": в 3-й ОШБр ВСУ показали, как выглядят уличные бои в городе (видео)

Украинские защитники продемонстрировали что происходит во фронтовом городе Донецкой области, за который ведутся ожесточенные сражения.

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Бойцы 1-го механизированного батальона 3-й ОШБр Вооруженных сил Украины показали бои за город Бахмут Донецкой области с видом от первого лица. Соответствующее видео украинские военные опубликовали в своем Telegram-канале 10 апреля.

"Реалии Бахмута. В видео коротко о том, как сейчас выглядит разбитый город и его окрестности", — говорится в сообщении бойцов.

Ситуация в Бахмуте — последние новости

Согласно данным американских аналитиков Института изучения войны (ISW) по состоянию на 9 апреля, российское наступление приближается к кульминации. В Сухопутных войсках ВС Украины сообщили, что наступательный потенциал РФ продолжает снижаться — оккупанты применяют свои атаки для отвлечения и рассредоточения украинских войск в ожидании контрнаступления ВСУ. В ISW также отметили, что темпы атак в Бахмуте и его окрестностях снизились на некоторых участках, а на других полностью остались на месте.

Какой процент города контролируют ВС РФ

Журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке 9 апреля сообщил, что оккупационным войскам России удалось продвинуться вглубь Бахмута. По его словам, ВС РФ уже контролируют 75% Бахмута.

9 апреля представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что российское военное командование начало бросать в Бахмут десантников из-за огромных потерь наемников ЧВК "Вагнер". В командовании отметили, что враг теряет на этом направлении около 100 человек личного состава ежедневно.

Напомним, 10 апреля глава оккупационной администрации Донецкой области Денис Пушилин заявил о посещении Бахмута. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что российский президент Владимир Путин побоялся лично прибыть на линию фронта, поэтому отправил в Бахмут свою марионетку.