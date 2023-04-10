"Став феєрверком": ЗСУ видовищно знищили ворожий ЗРК "Бук" на Донеччині, — нардеп (відео)

За словами парламентаря Юрія Мисягіна, російську систему ППО під окупованою Авдіївкою уразили за допомогою дрона-камікадзе.

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Українські захисники знищили зенітно-ракетний комплекс "Бук" ЗС РФ у районі селища Пантелеймонівка в Донецькій області. Про це повідомив у соцмережах сьогодні, 10 квітня, народний депутат Юрій Мисягін.

"Український дрон-камікадзе у районі Авдіївки чітко долетів до російської ППО", — написав Мисягін.

Нагадаємо, 9 квітня захисники України показали першу знищену РЛС "Небо-СВУ". Бійці ЗСУ назвали себе у відео козаками.

Також 9 квітня генерал-полковник Олександр Сирський показав, як виглядають окопи українських бійців. Захисники змушені пересуватися по воді внаслідок дощів, однак зберігають почуття гумору — називають себе позашляховиками.

9 квітня речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський заявив про великі втрати ворога на Донецькому напрямку. У районі Мар’їнки та Авдіївки, за словами військового, ЗС РФ втрачають щодня до двох рот солдатів.

Сьогодні, 10 квітня, журналіст Андрій Цаплієнко розповів про загибель воїна, що повернувся захищати Україну з-за кордону після 24 лютого минулого року.

Також 10 квітня стало відомо, що розвідувальний дрон Sirko може незабаром з’явитися на фронті. Виробники заявили, що готові випустити до осені 2000 таких БПЛА. Вони можуть допомогти в авіарозвідці.