ЗС РФ щодня втрачають до 2-х рот в районі Мар'їнки та Авдіївки, — командування ЗСУ

Російські війська, за словами офіцера Олексія Дмитрашківського, на цій ділянці фронту мають перемінний успіх, однак всі українські позиції, які ворог займає, відвойовуються і повертаються назад.

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На Донеччині в районі Мар’їнки та Авдіївки ЗС РФ зазнають колосальних втрат. Щодня вони втрачають до двох рот особового складу. Про це в ефірі телемарафону 9 квітня повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

"У районі Мар'їнки та Авдіївки продовжуються позиційні бої, ЗС РФ мають перемінний успіх, але всі наші позиції, які ворог займає, відвойовуються і повертаються назад. Противник зазнає колосальних втрат, кожного дня втративши до двох рот особового складу, але не полишає надії, — сказав Дмитрашківський.

Він додав, що за словами солдатів ЗС РФ, які потрапили в полон до Сил оборони на цих напрямках, їх відправляють у бій без жодної підготовки "нетверезі командири", також їх змушують іти на штурми під дулами автоматів, піднімаючи просто посеред ночі.

У ЗСУ також зазначають, що ЗС РФ в районі Авдіївки та Мар'їнки на третину знизили кількість обстрілів.

"Темпи російських воєнних дещо знизилися порівняно з лютим. Тільки за цей тиждень ворог обстріляв наші позиції на Запорізькому та Донецькому напрямах 1844 рази – це на третину менше, ніж у лютому", – сказав речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

Нагадаємо, що 9 квітня журналіст німецького видання Bild Юліан Репке повідомив, що російським окупантам у Бахмуті вдалося взяти під контроль вже 75% міста. За його інформацією, ЗСУ не вдалося утримати залізничні колії на північному заході, а російські війська захопили там нові житлові райони.

Також 9 квітня в ЗСУ показали вперше знищену в Україні радіолокаційну станцію "Небо-СВУ". Після роботи українських артилеристів від неї залишилася купка металу.