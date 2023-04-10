ВС РФ ежедневно теряют до 2-х рот в районе Марьинки и Авдеевки, — командование

Российские войска, по словам офицера Алексея Дмитрашковского, на этом участке фронта имеют переменный успех, однако все украинские позиции, которые враг занимает, отвоевываются и возвращаются назад.

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На Донетчине в районе Марьинки и Авдеевки ВС РФ понесут колоссальные потери. Каждый день они теряют до двух рот личного состава. Об этом в эфире телемарафона 9 апреля сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

"В районе Марьинки и Авдеевки продолжаются позиционные бои, ВС РФ имеют переменный успех, но все наши позиции, которые враг занимает, отвоевываются и возвращаются назад. Противник терпит колоссальные потери, каждый день теряя до двух рот личного состава, но не оставляет надежды, – сказал Дмитрашковский.

Он добавил, что по словам солдат ВС РФ, попавших в плен к Силам обороны на этих направлениях, их отправляют в бой без всякой подготовки "нетрезвые командиры", также их заставляют идти на штурмы под дулами автоматов, поднимая прямо посреди ночи.

В ВСУ также отмечают, что ВС РФ в районе Авдеевки и Марьинки на треть снизили количество обстрелов.

"Темпы российских военных несколько снизились по сравнению с февралем. Только за эту неделю враг обстрелял наши позиции на Запорожском и Донецком направлениях 1844 раза — это на треть меньше, чем в феврале", — сказал представитель Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

Напомним, 9 апреля журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке сообщил, что российским оккупантам в Бахмуте удалось взять под контроль уже 75% города. По его информации, ВСУ не удалось удержать железнодорожные пути на северо-западе, а российские войска захватили там новые жилые районы.

Также 9 апреля в ВСУ показали впервые уничтоженную в Украине радиолокационную станцию "Небо-СВУ". После работы украинских артиллеристов от нее осталась кучка металла.