"Стал фейерверком": ВСУ зрелищно уничтожили вражеский ЗРК "Бук" в Донецкой области, — нардеп (видео)

По словам парламентария Юрия Мысягина, российскую систему ПВО под оккупированной Авдеевкой поразили с помощью дрона-камикадзе.

Related video

Украинские защитники уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Бук" ВС РФ в районе поселка Пантелеймоновка в Донецкой области. Об этом сообщил в соцсетях сегодня, 10 апреля, народный депутат Юрий Мысягин.

"Украинский дрон-камикадзе в районе Авдеевки четко долетел до российского ПВО", — написал Мысягин.

Напомним, 9 апреля защитники Украины показали первую уничтоженную РЛС "Небо-СВУ". Бойцы ВСУ назвали себя в видео казаками.

Также 9 апреля генерал-полковник Александр Сырский показал, как выглядят окопы украинских бойцов. Защитники вынуждены передвигаться по воде в результате дождей, однако сохраняют чувство юмора — называют себя внедорожниками.

9 апреля спикер Сил обороны Таврийского направления Алексей Дмитрашковский заявил о больших потерях врага на Донецком направлении. В районе Марьинки и Авдеевки, по словам военного, ВС РФ теряют ежедневно до двух рот солдат.

Сегодня, 10 апреля, журналист Андрей Цаплиенко рассказал о гибели воина, вернувшегося защищать Украину из-за границы после 24 февраля прошлого года.

Также 10 апреля стало известно, что разведывательный дрон Sirko может в скором времени появиться на фронте. Производители заявили, что готовы выпустить к осени 2000 таких БПЛА. Они могут помочь в авиаразведке.