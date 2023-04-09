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Военный Фокус Российско-украинская война

"Это вам не Ахмат-чай, а козаки": ВСУ показали первую уничтоженную в Украине РЛС "Небо-СВУ" (видео)

российская техника, РЛС с РФ, радиолокационная станция, ССУ уничтожили РЛС, РЛС 1Л119

От "аналоговнетов" радиолокационной станции российских оккупантов после ударов Сил обороны осталась лишь куча металла.

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Вооруженные силы Украины уничтожили радиолокационную технику россиян. По предварительным данным, это — РЛС 1Л119 "Небо-СВУ". Видео уничтоженной станции выложили в сети, передает Фокус.

На кадрах, запечатленных бойцами, видно то, что осталось от российской техники — куча металла, напоминающая, что когда-то это была РЛС 1Л119 российских захватчиков.

"Это вам не какой-то Ахмат-чай, это — ВСУ, это — козаки пришли", — рассказывает боец "экскурсовод" на видео о работе Вооруженных сил Украины.

Радиолокационная станция РЛС 1Л119: что известно

"Небо-СВУ" 1Л119 — трехкоординатная станция, развитие "Небо-СВ". Дальность обнаружения цели типа истребителя: на высоте 20 км – до 380 км; на высоте 500 м – до 65 км. Время развертывания/свертывания: не более 30 минут.

Станция предназначена для автоматического обнаружения, измерения координат и сопровождения широкого класса современных воздушных объектов: самолетов стратегической и тактической авиации, авиационных ракет типа "Асалм", малоразмерных целей, малозаметных целей, в частности, выполненных по технологии "СТЭЛС".

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Производится на Ульяновском механическом заводе в РФ.

Напомним, что российские кафиры в Украине потеряли более 10 тысяч единиц военной техники. Речь идет только о технике, об уничтожении которой свидетельствуют фото и видеоматериалы.

ВС РФ ведут бои на всей линии фронта в Украине, но в последнее время наступательный потенциал России продолжает снижаться, а нынешние российские атаки сосредоточены на отвлечении и рассредоточении украинских войск в ожидании контрнаступления. Об этом 8 апреля сообщили в Институте изучения войны.