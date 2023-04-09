"Це вам не Ахмат-чай, а козаки": ЗСУ показали першу знищену в Україні ворожу РЛС "Небо-СВУ" (відео)

Від "аналоговнєт" радіолокаційної станції російських окупантів після ударів Сил оборони залишилася лише купа металу.

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Збройні сили України знищили радіолокаційну техніку росіян. За попередніми даними, це — РЛС 1Л119 "Небо-СВУ". Відео знищеної станції виклали в мережі, передає Фокус.

На кадрах, які зафільмували бійці, видно те, що залишилося від російської техніки — купа металу, яка нагадує, що колись це була РЛС 1Л119 російських загарбників.

"Це вам не якийсь Ахмат-чай, це — ЗСУ, це — козаки прийшли", — розповідає боєць -"екскурсовод" на відео про роботу Збройних сил України.

Радіолокаційна станція РЛС 1Л119: що відомо

"Небо-СВУ" 1Л119 — трикоординатна станція, розвиток "Небо-СВ". Дальність виявлення цілі типу винищувача: на висоті 20 км — до 380 км; на висоті 500 м — до 65 км. Час розгортання/згортання: не більше 30 хвилин.

Станція призначена для автоматичного виявлення, вимірювання координат та супроводу широкого класу сучасних повітряних об'єктів: літаків стратегічної та тактичної авіації, авіаційних ракет типу "АСАЛМ", малорозмірних цілей, малопомітних цілей, зокрема, виконаних за технологією "СТЕЛС".

Виготовляється на Ульянівському механічному заводі в РФ.

Нагадаємо, що російські окупанти в Україні втратили понад 10 тисяч одиниць військової техніки. Мова йде лише про техніку, про знищення якої свідчать фото та відеоматеріали.

ЗС РФ ведуть бої на всій лінії фронту в Україні, але останнім часом наступальний потенціал Росії продовжує знижуватися, а нинішні російські атаки зосереджені на відволіканні та розосередженні українських військ в очікуванні контрнаступу. Про це 8 квітня повідомили в американському Інституті вивчення війни.