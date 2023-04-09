Называют себя "внедорожниками": Сырский показал окопы бойцов ВСУ на передовой (видео)

Украинские защитники вынуждены передвигаться почти по колено в болоте и воде, но успевают об этом даже пошутить.

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На многих участках по линии фронта дожди размыли поля, а вода наполнила окопы так, что украинским защитникам приходится передвигаться по воде. Видео окопов бойцов ВСУ показал командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский.

"От стойкости каждого воина сегодня зависит результат Украины на поле боя. Герои!" — написал он.

В кадре бойцы 92-й бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко. На видео видно, что в их окопах образовались лужи. Пройтись вдоль рва по грязи фактически невозможно, ноги увязают чуть ли не по колено в болоте.

На отдельных участках окопа кроме грязи на дне, сверху по колено стоит вода.

"Наш командир — "внедорожник"", — комментирует боец на видео передвижения командира подразделения по окопу.

Следует добавить, что из-за постоянного пребывания в холодной воде у украинских защитников развивается специфическое заболевание — "траншейная" или "окопная стопа".

Так недавно парамедик Алина Михайлова показала, как выглядят ноги украинских защитников после длительного пребывания в сырых окопах и призвала украинцев передавать бойцам на передовую больше носков.

Напомним, что украинские защитники на одном из направлений впервые превратили в кучу металлолома российскую радиолокационную станцию "Небо-СВУ". От "аналоговнет" техники осталась кучка металла.

Ранее раненый боец ВСУ выстрелами из автомата спас побратимов, которых ожидал враг. Украинские защитники услышали очередь и отреагировали, а затем нашли раненого и оказали ему первую помощь.