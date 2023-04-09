Називають себе "позашляховиками": Сирський показав окопи бійців ЗСУ на передовій (відео)

Українські захисники вимушені пересуватися майже по коліна у болоті і воді, але встигають про це навіть пожартувати.

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На багатьох ділянках вздовж лінії фронту дощі розмили поля, а вода наповнила окопи. Тож українським оборонцям доводиться пересуватися по воді. Відео окопів бійців ЗСУ показав командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський.

"Від стійкості кожного воїна сьогодні залежить результат України на полі бою. Герої!", — написав він.

У кадрі бійці 92-ї бригади імені кошового отамана Івана Сірка. На відео видно, що в їхніх окопах утворилася калабаня. Пройтися вздовж рову по багнюці фактично неможливо, ноги вгрузають ледь не по коліна в болото.

На окремих ділянках окопу крім багнюки на дні, зверху по коліна стоїть вода.

"Наш командир — "позашляховик", — коментує боєць на відео пересування командира підрозділу окопом.

Слід додати, що через постійне перебування у холодній воді в українських захисників розвивається специфічне захворювання — "траншейна" або "окопна стопа".

Так, нещодавно парамедикиня Аліна Михайлова показала, як виглядають ноги українських захисників після тривалого перебування у вологих окопах і закликала українців передавати бійцям на передову більше шкарпеток.

Нагадаємо, що українські захисники на одному з напрямків вперше перетворили на купу брухту російську радіолокаційну станцію "Небо-СВУ". Від "аналоговнєт" техніки залишилася купка металу.

Раніше поранений боєць ЗСУ пострілами з автомата врятував побратимів, на яких очікував ворог. Українські захисники почули чергу і відреагували, а далі знайшли пораненого і надали йому першу допомогу.