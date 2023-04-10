Вернулся из Греции защищать Украину: в Бахмуте погиб воин с позывным "Грек" (видео)

Защитник Андрей Воробкало погиб 2 апреля в Донецкой области. До полномасштабного вторжения России мужчина проживал в европейской стране, где обучал детей восточным боевым искусствам.

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2 апреля в Бахмуте Донецкой области погиб командир минометного расчета с позывным "Грек" Андрей Воробкало. Об этом сообщил сегодня, 10 апреля, в соцсетях журналист Андрей Цаплиенко.

Цаплиенко рассказал, что защитник имел черный пояс и учил детей восточным боевым искусствам в Греции. Своего младшего брата Дария Воробкало учил украинскому. В Украину он вернулся после полномасштабного вторжения РФ.

"Защищать родную землю и родных людей. Сам говорил, иначе просто не смог бы смотреть украинцам в глаза", — написал журналист.

В Украине 26-летний "Грек" встретил свою любимую — Ирину, которая закрывала сборы для него и других военных.

С защитником простились в Черкасской области, на церемонию пришли сотни людей, как передал Цаплиенко.

"Парень, у которого было будущее в комфортной солнечной стране, променял его на судьбу воина в Бахмуте. Он воевал за ваше будущее. И защищал ваше настоящее. Так же как и тысячи других украинцев в форме", — заявил журналист.

Напомним, 10 апреля глава оккупационной администрации Донецкой области Денис Пушилин заявил о приезде в Бахмут. Город он назвал "Артемовском". Советник мэра Мариуполя отреагировал на видео и обвинил Россию в превращении населенного пункта в руины.

Ранее, 9 апреля, участки фронта в Бахмутском направлении посетил генерал-полковник Александр Сырский, о чем заявили в Сухопутных войсках ВСУ. Сырский сказал, что россияне перешли к тактике выжженной земли, однако оборона города продолжается.