Повернувся з Греції захищати Україну: у Бахмуті загинув воїн з позивним "Грек" (відео)

Оборонець Андрій Воробкало загинув 2 квітня на Донеччині. До повномасштабного вторгнення Росії чоловік проживав у європейській країні, де навчав дітей східним бойовим мистецтвам.

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2 квітня у Бахмуті Донецької області загинув командир мінометного розрахунку з позивним "Грек" Андрій Воробкало. Про це повідомив сьогодні, 10 квітня, у соцмережах журналіст Андрій Цаплієнко.

Цаплієнко розповів, що захисник сам мав чорний пояс та навчав дітей східних бойових мистецтв у Греції. Свого молодшого брата Дарія Воробкало навчав української. В Україну він повернувся після повномасштабного вторгнення РФ.

"Захищати рідну землю та рідних людей. Сам казав, інакше просто не зміг би дивитися українцям в очі", — написав журналіст.

В Україні 26-річний "Грек" зустрів свою кохану — Ірину, яка закривала збори для нього та побратимів.

З оборонцем попрощалися у Черкаській області, на церемонію прийшли сотні людей, як передав Цаплієнко.

"Хлопець, у якого було майбутнє в комфортній сонячній країні, проміняв його на долю воїна в Бахмуті. Він воював за ваше майбутнє. І захищав ваше сьогодення. Так само як і тисячі інших українців в однострої", — заявив журналіст.

Нагадаємо, 10 квітня очільник окупаційної адміністрації Донецької області Денис Пушилін заявив про приїзд до Бахмута. Місто він назвав "Артемівськом". Радник мера Маріуполя відреагував на відео та звинуватив Росію у перетворенні населеного пункту на руїни.

Раніше, 9 квітня, ділянки фронту на Бахмутському напрямку відвідав генерал-полковник Олександр Сирський, про що заявили у Сухопутних військах ЗСУ. Сирський сказав, що росіяни перейшли до тактики випаленої землі, однак оборона міста триває.