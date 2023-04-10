"Увидел падение и взрыв": десантник ВСУ рассказал, как сбил российский Су-25 (видео)

Поразить вражеский самолет удалось стрелку-зенитчику, овладевшему военным делом "с нуля". Он вступил в ряды ВСУ с первых дней полномасштабного вторжения России.

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Стрелец-зенитчик 79-й ОДШБр Евгений описал, как сбил вражеский штурмовик Су-25. Также обнародовали кадры первой реакции защитников на успешный выстрел. Об этом известно с поста в соцсетях Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

"Подбежали к ракетам, к ПЗРК. Закинули на плечо и стали ждать цель, пока она подлетит ближе к нам. Когда она подлетела на 2-2+ километра, я совершил пуск и поразил цель", — вспомнил Евгений.

На кадрах с того дня можно услышать, как военные эмоционально отреагировали на попадание.

"Увидел только, как сбил, возгорание самолета и падение его — и взрыв", — рассказал Евгений.

Военные подчеркнули, что уничтожение авиации врага – это "очень важно".

"Потом уже враг будет три раза думать, прежде чем залетать в наш район обороны", — пояснил защитник Украины.

В Десантно-штурмовых войсках рассказали, что Евгений – военнослужащий по призыву. Он пошел в ряды ВСУ с первых дней полномасштабного вторжения РФ и овладел своей специальностью "с нуля".

Напомним, 10 апреля в ГП "Укроборонпром" сообщили, что ВСУ получили очередную партию танковых снарядов 125-мм. Боеприпасы производятся за границей из соображений безопасности.

Также 10 апреля нардеп Юрий Мысягин показал, как ВСУ уничтожили вражеский ЗРК "Бук" в Донецкой области.

Сегодня, 10 апреля, в ВСУ показали бои за Бахмут от первого лица. Военные объяснили, что на видео можно увидеть состояние города.