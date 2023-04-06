В Мелитополе прогремели новые взрывы: оккупанты сообщают об обстреле из HIMARS

Мэр города Иван Федоров, называя инцидент "ночным ужасом", порекомендовал российским военным покинуть населенный пункт. По неподтвержденной информации, взрывы прогремели в районе аэродрома.

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Ночью 6 апреля во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прозвучало несколько сильных взрывов. Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram.

"Ночной ужас для оккупантов в Мелитополе. В городе зафиксировали сразу несколько мощных взрывов. Подгорает у врага изрядно. Пора сдавать дисциплины по бегу?", — написал он.

Известно, что взрывы были слышны в районе города Юровцы и Новом Мелитополе. По неподтвержденной информации, ночью в район аэродрома выехало несколько машин скорой помощи.

В свою очередь, представители оккупационной власти также сообщили о взрывах в городе. По информации росСМИ, украинская армия запустила ночью шесть ракет HIMARS.

Также сообщается, что ПВО оккупантов якобы успешно пресекла попытку ракетного обстрела, а пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.

Напомним, ранее 5 апреля в оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремел мощный взрыв. Мэр Иван Федоров сообщил, что взрыв произошел в районе локомотивного депо, где российские военные размещают личный состав и боевую технику, а также в районе аэродрома.

В начале марта мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что россияне стягивают в город личный состав и военную технику и готовятся к обороне.