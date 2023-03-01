50 единиц техники сегодня. Оккупанты стягивают силы в Мелитополе, — мэр (видео)

По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, захватчики готовятся к обороне города. Они расчищают бомбоубежища и тренируют мобилизованных.

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Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что враг стягивает в городе личный состав и военную технику. По его словам, сегодня через Мелитополь в направлении Запорожской линии фронта двигалась колонна из 50 единиц техники. Об этом чиновник заявил на брифинге в Медиацентре Украина — Укринформ.

"Сегодня они пытаются построить большое количество личного состава, военной силы и оборонных рубежей для того, чтобы удерживать город. Но это им точно не удастся из-за того, что у наших Вооруженных сил другие планы", — заявил городской голова.

Также чиновник поделился, что вокруг Мелитополя оккупанты развернули тренировочные полигоны для мобилизованных россиян. В настоящее время захватчиков тренируют на побережье Молочного лимана и вблизи поселка Михайловка. Также в городе пытаются привести в порядок по меньшей мере четыре бомбоубежища. Федоров уверен, что враг готовится удерживать оккупированный город.

"Есть информация от наших местных, что они просто строят подземные города, например поселок Новониколаевка, закапывая в землю морские контейнеры, и таким образом строят для себя тоже убежище", — заявил городской голова.

[ + – ] Мэр Мелитополя Иван Федоров: "Оккупанты развернули тренировочные полигоны для мобилизованных россиян"

Также он рассказал, что во временно оккупированных РФ городах ужесточили принудительную паспортизацию. Без враждебных документов местные жители не могут получить никакие выплаты и даже не могут распоряжаться своим имуществом.

"Выезд из города крайне тяжелый", — заверил мэр.

Цены на товары там завышены по меньшей мере в 5 раз — килограмм мяса может обойтись в 400-500 гривен. Курс рублей-гривен на оккупированных территориях россияне почти сравняли, объяснил Федоров. По его словам, в мелитопольских аптеках нехватка лекарства. Кроме того, работы в городе тоже нет, ведь 80% бизнесов не функционируют.

За год полномасштабного вторжения России в плену побывало по меньшей мере тысяча жителей Мелитополя, более половины из них — от двух дней до двух месяцев. Однако есть случаи, когда о судьбе пленных мелитопольцев неизвестно, рассказал городской голова.

Напомним, 10 февраля в The New York Times сообщили, что наиболее перспективным направлением для наступления ВСУ является юг. Аналитики издания уверены, что Мелитополь крайне важен для контрнаступления, ведь выполняет функцию железной дороги для захватнических войск. Оккупанты отдают себе отчет в важности города, поэтому Россия укрепляет свои позиции там, отметили Оперативном командовании "Юг".

Сегодня, 1 марта, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о пятом поражении Кремля. Чиновник заверил, что, несмотря на холод и тьму, украинцы остались несокрушимыми. Стране-агрессорке он посоветовал "задохнуться своим газом и подавиться своими ракетами".