50 одиниць техніки за сьогодні. Окупанти стягують сили у Мелітополі, — мер (відео)

За словами мера Мелітополя Івана Федорова, загарбники готуються до оборони міста. Вони розчищають бомбосховища та тренують мобілізованих.

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Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, що ворог стягує у місті особистий склад та військову техніку. За його словами, сьогодні через Мелітополь у напрямку Запорізької лінії фронту рухалась колона з 50 одиниць техніки. Про це посадовець заявив на брифінгу у Медіацентрі Україна — Укрінформ.

"Сьогодні вони намагаються звести велику кількість особового складу, військової сили й оборонних рубежів для того, щоб утримувати місто. Але це їм точно не вдасться через те, що в наших Збройних сил інші плани", — заявив міський голова.

Також чиновник поділився, що навколо Мелітополя окупанти розгорнули тренувальні полігони для мобілізованих росіян. Нині загарбників тренують на узбережжі Молочного лиману та поблизу селища Михайлівка. Також в місті намагаються довести до ладу щонайменше чотири бомбосховища. Федоров впевнений, що ворог готується утримувати окуповане місто.

"Є інформація від наших місцевих, що вони просто будують підземні міста, наприклад, селище Новомиколаївка, закопуючи в землю морські контейнери, і таким чином будують для себе також сховище", — заявив міський голова.

[ + – ] Мер Мелітополя Іван Федоров: "Окупанти розгорнули тренувальні полігони для мобілізованих росіян"

Також він розповів, що в тимчасово окупованих РФ містах посилили примусову паспортизацію. Без ворожих документів місцеві мешканці не можуть отримати жодні виплати та навіть не мають змоги розпоряджатись своїм майном.

"Виїзд з міста вкрай важкий", — запевнив мер.

Ціни на товари там завищені в щонайменше 5 разів — кілограм м’яса може обійтися у 400-500 гривень. Курс рублів-гривень на окупованих територіях росіяни майже зрівняли, пояснив Федоров. За його словами, в мелітопольських аптеках нестача ліків. Окрім того, роботи у місті також немає, адже 80% бізнесів не функціонують.

За рік повномасштабного вторгнення Росії у полоні побувала щонайменше тисяча мешканців Мелітополя, більш ніж половина з них — від двох днів до двох місяців. Однак є випадки, коли про долю полонених мелітопольців невідомо, розповів міський голова.

Нагадаємо, 10 лютого у The New York Times повідомили, що найбільш перспективним напрямком для наступу ЗСУ є південь. Аналітики видання впевнені, що Мелітополь вкрай важливий для контрнаступу, адже виконує функцію залізниці для загарбницьких військ. Окупанти усвідомлюють важливість міста, тому Росія укріплює свої позиції там, зазначили Оперативному командуванні "Південь".

Сьогодні, 1 березня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про п’яту поразку Кремля. Посадовець запевнив, що попри холод та темряву українці залишились незламними. Країні агресорці він порадив "задихнутись своїм газом і подавитись своїми ракетами".