"Задихніться і подавіться": Кулеба висміяв спроби Путіна знищити Україну взимку

В МЗС зазначили, що останні 3 місяці були одними з найважчих в історії, проте Україні вдалося вистояти. Це вже п'ята поразка Володимира Путіна з початку повномасштабної війни.

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Україні вдалося вистояти зиму й терор президента РФ Володимира Путіна ознаменувався крахом. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

На календарі 1 березня, а це означає, що країні вдалося вистояти найважчі в історії незалежності 3 місяці. Це вже п'ята поразка військово-політичного керівництва Кремля з початку повномасштабної війни, як зазначили в МЗС.

"Ми вистояли найважчу в своїй історії зиму. Нам було холодно і темно, але ми були незламні. Разом з нами пліч-о-пліч стояли партнери зі своєю допомогою. Переміг і ЄС, який всупереч московському реготу також не замерз без російського газу. Росії один порада: задихніться своїм газом і подавіться своїми ракетами", — написав Дмитро Кулеба.

Далі він перерахував головні поразки президента РФ за весь час війни. Перша сталася, коли Збройні сили не дали Володимиру Путіна паралізувати Україну страхом у перші дні вторгнення. Далі було зірвано план російського бліцкригу й ось уже понад рік тривають кровопролитні бої.

Третій за рахунком програш стався на дипломатичному рівні. Світ підтримав Україну та продовжить це робити до переможного кінця. Четвертий — втрата росіян значної частини окупованої території.

"До остаточної перемоги ще важкий шлях. Але ми з вами вже знаємо, як перемагати. Маємо щодня працювати на неї та вірити в Україну", — підсумував він.

28 лютого Дмитро Кулеба розповів, як триває створення спецтрибуналу для РФ. В МЗС продовжують працювати над тим, щоб розширити міжнародну коаліцію для притягнення до відповідальності російського військового та політичного керівництва за злочини в Україні.

23 лютого Дмитро Кулеба анонсував нові потужні рішення проти Росії. Міністр зустрічався у Нью-Йорку з представниками країн-партнерів для того, щоб прискорити постачання зброї в Україну.