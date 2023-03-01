"Задохнитесь и подавитесь": Кулеба высмеял попытки Путина уничтожить Украину зимой

В МИД отметили, что последние 3 месяца были одними из самых тяжелых в истории, однако Украине удалось выстоять. Это уже пятое поражение Владимира Путина с начала полномасштабной войны.

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Украине удалось выстоять зиму и террор президента РФ Владимира Путина ознаменовался крахом. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал министр иностранный дел Украины Дмитрий Кулеба.

На календаре 1 марта, а это значит что стране удалось выстоять тяжелейшие в истории независимости 3 месяца. Это уже пятое поражение военно-политического руководства Кремля с начала полномасштабной войны, как отметили в МИД.

"Мы выстояли самую тяжелую в своей истории зиму. Нам было холодно и темно, но мы были несокрушимы. Вместе с нами бок о бок стояли партнеры со своей помощью. Победил и ЕС, который вопреки московскому хохоту также не замерз без российского газа. России один совет: задохнитесь своим газом и подавитесь своими ракетами", – написал Дмитрий Кулеба.

Далее он перечислил главные поражения президента РФ за все время войны. Первое случилось когда Вооруженные силы не дали Владимиру Путина парализовать Украину страхом в первые дни вторжения. Далее был сорван план российского блицкрига и вот уже более года идут кровопролитные бои.

Третий по счету проигрыш случился на дипломатическом уровне. Мир поддержал Украину и продолжит это делать до победного конца. Четвертое — потеря россиянами значительной части оккупированной территорий.

"До окончательной победы еще трудный путь. Но мы с вами уже знаем, как побеждать. Должны каждый день работать на нее и верить в Украину", – подытожил он.

28 февраля Дмитрий Кулеба рассказал, как идет создание спецтрибунала для РФ. В МИД продолжают работать над тем, чтобы расширить международную коалицию для привлечения к ответственности российское военное и политическое руководство за преступления в Украине.

23 февраля Дмитрий Кулеба анонсировал новые мощные решения против России. Министр встречался в Нью-Йорке с представителями стран-партнеров для того, чтобы ускорить поставки оружия в Украину.