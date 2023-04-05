"Оккупанты понесли потери": в Мелитополе прогремел мощный взрыв, — мэр

По словам Ивана Федорова, инцидент произошел в районе аэродрома и локомотивного депо, где ВС РФ размещают личный состав и боевую технику.

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Утром 5 апреля в оккупированном городе Мелитополь Запорожской области прогремел мощный взрыв. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в своем Telegram-канале.

По словам городского головы, взрыв слышали в западных и северных районах Мелитополя.

Пост Ивана Федорова о взрыве в Мелитополн Фото: Скриншот

Позже в эфире национального телемарафона Иван Федоров сообщил, что взрыв произошел в районе, где находится аэродром и локомотивное депо. По его словам, россияне сосредоточили там большое количество военной техники и личного состава.

"В 8:20 прозвучал очередной взрыв в той части нашего города. Хочу отметить, что в этом районе чаще всего возникает "бавовна", потому что там находится наш военный аэродром и локомотивное депо. В последнее время наши местные жители видели там скопление техники россиян. В целом в том направлении, в поселке Веселое находится огромная концентрация российских войск и техники", — рассказал мэр.

Городской голова добавил, что враги понесли потери, а их огневая мощь пострадала. Однако точной информации пока нет.

Как отметил Федоров, из-за присутствия россиян в указанном районе там глушат связь и терроризируют местное население. Кроме того, на данном направлении оккупанты возводят очередную линию фортификационных сооружений в надежде удержать город во время наступления Сил обороны Украины.

Напомним, 4 апреля в Центре стратегических коммуникаций сообщили, что во временно оккупированных районах Запорожской области людей без объяснения причин увозят в пыточные камеры, а родственникам долгое время не сообщают, где содержатся пленники.

Также 4 апреля мэр оккупированного города Мелитополь Запорожской области Иван Федоров рассказал, что россияне собираются призвать на фронт молодых людей призывного возраста с временно оккупированных территорий Украины.