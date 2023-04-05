"Окупанти зазнали втрат": у Мелітополі прогримів потужний вибух, — мер

За словами Івана Федорова, інцидент стався в районі аеродрому та локомотивного депо, де ЗС РФ розміщують особовий склад та бойову техніку.

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Вранці 5 квітня в окупованому місті Мелітополь Запорізької області пролунав сильний вибух. Про це повідомив мер міста Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

За словами міського голови, вибух чули у західних та північних районах Мелітополя.

Посада Івана Федорова про вибух у Мелітополі Фото: Скріншот

Пізніше в ефірі національного телемарафону Іван Федоров повідомив, що вибух стався в районі, де знаходиться аеродром та локомотивне депо. За його словами, росіяни зосередили там велику кількість військової техніки та особового складу.

"О 8:20 пролунав черговий вибух у тій частині нашого міста. Хочу зазначити, що в цьому районі найчастіше виникає "бавовна", тому що там розташований наш військовий аеродром і локомотивне депо. Останнім часом наші місцеві жителі бачили там скупчення техніки росіян. Загалом у тому напрямку, у селищі Веселе знаходиться величезна концентрація російських військ і техніки", — розповів мер.

Міський голова додав, що вороги зазнали втрат, а їхня вогнева міць постраждала. Однак точної інформації наразі немає.

Як зазначив Федоров, через присутність росіян у вказаному районі там глушать зв'язок та тероризують місцеве населення. Крім того, на цьому напрямку окупанти зводять чергову лінію фортифікаційних споруд, сподіваючись утримати місто під час настання Сил оборони України.

Нагадаємо, 4 квітня у Центрі стратегічних комунікацій повідомили, що у тимчасово окупованих районах Запорізької області людей без пояснення причин відвозять до тортур, а родичам довгий час не повідомляють, де утримуються бранці.

Також 4 квітня мер окупованого міста Мелітополь Запорізької області Іван Федоров розповів, що росіяни збираються призвати на фронт молодих людей призовного віку з тимчасово окупованих територій України.