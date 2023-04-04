РФ збирається відправити на фронт молодь із окупованих територій, — мер Мелітополя

За словами Івана Федорова, попри заяви Кремля, що молодих людей з "нових регіонів" не будуть закликати на службу в армію, в указі Володимира Путіна про мобілізацію не прописані для них винятки.

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Росіяни мають намір призвати на фронт молодих людей призовного віку з тимчасово окупованих територій України. Про це у вівторок, 4 квітня, повідомив мер окупованого міста Мелітополь Запорізької області Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

"Окупанти готові перетворити юнаків із тимчасово окупованих територій на гарматне м'ясо — з квітня можуть розпочати заклик на термінову службу", — написав Федоров.

За словами градоначальника, спершу у Кремлі заявили, що молодь з окупованих територій не призиватиметься на службу в армію. Однак у законі про весняний призов, підписаний президентом РФ Володимиром Путіним минулого тижня, винятків для призовників з тимчасово окупованих територій немає.

"У будь-який момент нашу молодь можуть призвати до армії та відправити помирати за ворога", — резюмував Федоров.

Путін підписав указ про весняний призов

30 березня президент Росії Володимир Путін підписав указ про весняний призов. Призов на строкову військову службу розпочався з 1 квітня 2023 року та триватиме до 15 липня поточного голу. За цей період планують призвати 147 тисяч людей.

Зазначимо, що попередній заклик розпочався 1 листопада 2022 року та тривав до 31 грудня 2022 року. Тоді російський президент поставив завдання залучити до служби 120 тисяч осіб.

Нагадаємо, 31 березня в Міноборони Росії заявили, що не збираються проводити нову хвилю мобілізації, оскільки їм нібито цілком достатньо добровольців.

Також нагадаємо, 31 аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті зазначали, що весняний заклик до РФ може зашкодити планам Путіна в Україні. Влада РФ все ж таки не відправлятиме молодих призовників на фронт, проте витрачати ресурси на них все одно доведеться, що є серйозною проблемою для Кремля.