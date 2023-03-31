"Багато добровольців": у РФ знову пообіцяли не проводити другу хвилю мобілізації

Окремо в Міноборони країни-агресорки озвучили нововведення для весняного призову на строкову службу — призовників про необхідність прибути до військкомату вперше оповіщатимуть в електронному вигляді.

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У Російській Федерації заявили, що не збираються проводити нову хвилю мобілізації, оскільки їм нібито цілком достатньо добровольців. Слова місцевого оборонного відомства передають росЗМІ 31 березня.

У своїй останній заяві вони стверджують, що планів щодо мобілізації справді немає, адже кількість громадян, які нібито добровільно підписали контракт, перевищує потреби армії.

"У планах Генерального штабу ЗС РФ немає другої хвилі мобілізації. Вже призваних у межах часткової мобілізації та добровольців цілком вистачає для виконання поставлених завдань у межах спецоперації (російська назва війни проти України – ред.)", — ідеться в повідомленні.

Водночас представник Генштабу Володимир Цимлянський озвучив деталі весняного призову в РФ. За його словами, які передає видання "Baza", призовників збираються сповіщати вперше в електронному вигляді.

Тобто повістки надсилатимуть не лише у вигляді папірця, а й через інтернет.

"З огляду на позитивний ефект проведених заходів, співробітникам військових комісаріатів поставлено завдання під час підготовки до весняної призовної кампанії, яка розпочинається з 1 квітня, сповіщення громадян здійснювати в електронному вигляді", — повідомив Володимир Цимлянський.

До речі, у ході весняного призову, який пройде з 1 квітня до 15 липня, в армію планують набрати 147 тисяч людей.

Нагадаємо, 31 аналітики ISW повідомляли, що весняний призов в РФ може зашкодити планам Путіна в Україні. Влада РФ усе ж таки не відправлятиме молодих призовників на фронт, проте витрачати ресурси на них все одно доведеться, а це серйозна проблема для Кремля.