"Потужності обмежені": весняний призов в РФ може зашкодити планам Путіна в Україні, — ISW

За інформацією аналітиків, влада все ж таки не відправлятиме молодих призовників на фронт, проте витрачати ресурси на них усе одно доведеться, а це серйозна проблема для Кремля.

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Весняний призов може перешкодити Росії поповнювати бойові підрозділи в Україні. Про це 30 березня у своєму звіті написали аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW).

Почнеться весняний призов у Росії вже завтра, 1 квітня, і це може стати серйозною перешкодою для планів Кремля. Окупантам буде складніше поповнювати власні бойові підрозділи, які перебувають у гарячих точках.

Аналітики вважають, що глава держави Володимир Путін може вважати це загрозою стабільності своєї влади, якщо відправляти на війну в Україну молодих призовників. Тому політичним і військовим керівництвом країни було ухвалено рішення зробити ставку на мобілізацію та набір найманців, але тепер це буде ще складніше.

Водночас призовників хоч і не збираються відправляти на війну, мабуть, проте витрачати ресурси на них все одно доведеться, а це лише ускладнить становище Кремля.

"Навчальні потужності Росії обмежені. Те, що їх займуть призовники, які не воюватимуть у 2023 році, позбавляє Кремль можливості навчати резервістів і добровольців", — ідеться у звіті ISW.

Також у примусовій формі можуть змусити підписати контракт тих, хто вже закінчує службу в армії та має якийсь досвід, проте аналітики не впевнені, що цей план для Володимира Путіна може увінчатися успіхом.

Нагадаємо, 30 березня Володимир Путін підписав указ про весняний призов до армії. У президентському указі йдеться про те, що з 1 квітня до 15 липня на службу планують призвати 147 тисяч осіб, тобто чисельність значно збільшилася.