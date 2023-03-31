"Мощности ограничены": весенний призыв в РФ может навредить планам Путина в Украине, — ISW

По информации аналитиков, власти все же не будут отправлять молодых призывников на фронт, однако тратить ресурсы на них все равно придется, а это серьезная проблема для Кремля.

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Весенний призыв может помешать Российской Федерации пополнять боевые подразделения в Украине. Об этом 30 марта в своем отчете написали аналитики из американского Института изучения войны (ISW).

Начнется весенний призыв в России уже завтра, 1 апреля, и это может стать серьезным препятствием для планов Кремля. Оккупантам будет сложнее пополнять собственные боевые подразделения, которые находятся в горячих точках.

Аналитики считают, что глава государства Владимир Путин может считать это угрозой стабильности своей власти, если отправлять на войну в Украину совсем молодых призывников. Поэтому политическим и военным руководством страны было принято решение сделать ставку на мобилизацию и набор наемников, но теперь это будет сделать еще сложнее.

При этом, призывников хоть и не собираются отправлять на войну, по всей видимости, однако тратить ресурсы на них все равно придется, а это лишь усложнит положение Кремля.

"Учебные мощности России ограничены. То, что их займут призывники, которые не будут воевать в 2023 году, лишает Кремль возможности обучать резервистов и добровольцев", – говорится в отчете ISW.

При этом, в принудительной форме могут заставить подписать контракт тех, кто уже заканчивает службу в армии и имеет какой-то опыт, однако аналитики не уверены, что этот план для Владимира Путина может обвенчаться успехом.

Напомним, 30 марта Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию. В президентском указе говорится о том, что с 1 апреля до 15 июля на службу планируют призвать 147 тысяч человек, то есть, численность значительно увеличилась.