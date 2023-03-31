"Много добровольцев": в РФ вновь пообещали не проводить вторую волну мобилизации

Отдельно в Минобороны страны-агрессора озвучили нововведения для весеннего призыва на срочную службу — призывников о необходимости прибыть в военкомат впервые будут оповещать в электронном виде.

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В Российской Федерации заявили, что не собираются проводить новую волну мобилизации, так как им якобы совершенно достаточно добровольцев. Слова местного оборонного ведомства передают росСМИ 31 марта.

В своем последнем заявлении они утверждают, что планов по мобилизации действительно нет, ведь количество граждан, которые якобы добровольно подписали контракт, превышает потребности армии.

"В планах Генерального штаба ВС РФ нет второй волны мобилизации. Уже призванных в рамках частичной мобилизации и добровольцев вполне хватает для выполнения возложенных задач в рамках спецоперации (российское название войны против Украины – ред.)", — говорится в сообщении.

Тем временем, представитель Генштаба Владимир Цимлянский озвучил детали весеннего призыва в РФ. По его словам, которые передает издание "Baza", призывников собираются оповещать впервые в электронном виде.

То есть, повестки будут присылать не только в виде бумажки, но и через интернет.

"Учитывая положительный эффект проведенных мероприятий, сотрудникам военных комиссариатов поставлена задача в ходе подготовки к весенней призывной кампании, которая начинается с 1 апреля, оповещение граждан осуществлять в электронном виде", — сообщил Владимир Цимлянский.

К слову, в ходе весеннего призыва, который пройдет с 1 апреля по 15 июля, в армию планируют набрать 147 тысяч человек.

Напомним, 31 аналитики ISW сообщали, что весенний призыв в РФ может навредить планам Путина в Украине. Власти РФ все же не будут отправлять молодых призывников на фронт, однако тратить ресурсы на них все равно придется, а это серьезная проблема для Кремля.