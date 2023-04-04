РФ собирается отправить на фронт молодежь с оккупированных территорий, — мэр Мелитополя

По словам Ивана Федорова, несмотря на заявления Кремля, что молодых людей из "новых регионов" не будут призывать на службу в армию, в указе Владимира Путина о мобилизации не прописаны для них исключения.

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Россияне собираются призвать на фронт молодых людей призывного возраста с временно оккупированных территорий Украины. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщил мэр оккупированного города Мелитополь Запорожской области Иван Федоров в своем Telegram-канале.

"Оккупанты готовы превратить юношей с временно оккупированных территорий в пушечное мясо — с апреля могут начать призыв на срочную службу", — написал Федоров.

По словам градоначальника, сперва в Кремле заявили, что молодежь с оккупированных территорий, не будут призывать на службу в армию. Однако в законе о весеннем призыве, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным на прошлой неделе, исключений для призывников с временно оккупированных территорий нет.

"В любой момент нашу молодежь могут призвать в армию и отправить умирать за врага", — резюмировал Федоров.

Путин подписал указ о весеннем призыве

30 марта президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве. Призыв на срочную военную службу начался с 1 апреля 2023 года и продлится до 15 июля текущего гола. За этот период планируют призвать 147 тысяч человек.

Отметим, что предыдущий призыв начался 1 ноября 2022 года и продлился до 31 декабря 2022 года. Тогда российский президент поставил задачу привлечь на службу 120 тысяч человек.

Напомним, 31 марта в Минобороны России заявили, что не собираются проводить новую волну мобилизации, так как им якобы совершенно достаточно добровольцев.

Также напомним, 31 аналитики Института изучения войны (ISW) в своем отчете отмечали, что весенний призыв в РФ может навредить планам Путина в Украине. Власти РФ все же не будут отправлять молодых призывников на фронт, однако тратить ресурсы на них все равно придется, что является серьезной проблемой для Кремля.