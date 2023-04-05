Відвозять до катівень: у Запорізькій області окупанти викрадають людей, — ЦНС

Як зазначили у відомстві, незважаючи на те, що регіон окупували більше року тому і навіть оголосили про проведення "референдуму", росіяни продовжують проводити там "фільтраційні заходи".

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Окупанти продовжують проводити "фільтраційні заходи" проти мешканців тимчасово окупованих районів Запорізької області. Про це повідомили у Центрі національного спротиву Сил спеціальних операцій ЗС України 4 квітня.

Як розповіли у ЦНС, попри те, що регіон було окуповано понад рік, а росіяни навіть повідомляли про проведення "референдуму", окупанти продовжують репресії проти місцевого населення. Зокрема, цього тижня було зафіксовано кілька випадків викрадення людей.

"Людей вивозять до катівень без пояснень причини, родичам тривалий час не повідомляють, де утримуються ув’язнені.", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 4 квітня мер окупованого міста Мелітополь Запорізької області Іван Федоров розповів, що росіяни збираються призвати на фронт молодих людей призовного віку з тимчасово окупованих територій України.

30 березня президент Росії Володимир Путін підписав указ про весняний призов. Призов на строкову військову службу розпочався з 1 квітня 2023 року та триватиме до 15 липня поточного року. За цей період планують призвати 147 тисяч людей.

Раніше, 29 березня, президент Росії підписав указ про мобілізацію українців на окупованих територіях. При цьому медичний огляд для мобілізованих українців готові проводити "заочно" — у форматі розгляду довідок.