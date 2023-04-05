Увозят в пыточные камеры: в Запорожской области оккупанты похищают людей, — ЦНС

Как отметили в ведомстве, несмотря на то, что регион оккупировали больше года назад и даже объявили о проведении "референдума", россияне продолжают проводить там "фильтрационные мероприятия".

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Оккупанты продолжают проводить "фильтрационные мероприятия" против жителей временно оккупированных районов Запорожской области. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления Сил специальных операций ВС Украины 4 апреля.

Как рассказали в ЦНС, несмотря на то, что регион был оккупирован больше года назад, а россияне даже сообщали о проведении "референдума", оккупанты продолжают репрессии против местного населения. В частности, на этой неделе было зафиксировано несколько случаев похищения людей.

"Людей без объяснения причин увозят в пыточные камеры, а родственникам долгое время не сообщают, где содержатся пленники", — говорится в сообщении.

Напомним, 4 апреля мэр оккупированного города Мелитополь Запорожской области Иван Федоров рассказал, что россияне собираются призвать на фронт молодых людей призывного возраста с временно оккупированных территорий Украины.

30 марта президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве. Призыв на срочную военную службу начался с 1 апреля 2023 года и продлится до 15 июля текущего года. За этот период планируют призвать 147 тысяч человек.

Ранее, 29 марта президент России подписал указ о мобилизации украинцев на оккупированных территориях. При этом медицинский осмотр для мобилизованных украинцев готовы проводить "заочно" — в формате рассмотрения имеющихся справок.