У Мелітополі пролунали нові вибухи: окупанти повідомляють про обстріл з HIMARS

Мер міста Іван Федоров, називаючи інцидент "нічним жахом", порекомендував російським військовим залишити населений пункт. За непідтвердженою інформацією, вибухи пролунали в районі аеродрому.

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Вночі 6 квітня у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунало кілька вибухів. Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram.

"Нічне жахіття для окупантів у Мелітополі. У місті зафіксували оідразу декілька потужних вибухів. Підгоряє у ворога добряче. Час складати дисципліни з бігу?", — написав він.

Відомо, що вибухи було чутно в районі міста Юрівці та Новому Мелітополі. За непідтвердженою інформацією, вночі до району аеродрому виїхало кілька машин швидкої допомоги.

Зі свого боку представники окупаційної влади також повідомили про вибухи у місті. За інформацією росЗМІ, українська армія запустила вночі шість ракет HIMARS.

Також повідомляється, що ППО окупантів нібито успішно запобігла спробі ракетного обстрілу, а постраждалих і руйнувань внаслідок інциденту немає.

Нагадаємо, раніше 5 квітня в окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав потужний вибух. Мер Іван Федоров повідомив, що вибух стався в районі локомотивного депо, де російські військові розміщують особовий склад та бойову техніку, а також у районі аеродрому.

На початку березня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що росіяни стягують до міста особовий склад та військову техніку та готуються до оборони.