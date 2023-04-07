Взрывы каждый день: россияне 4 дня свозили технику, но все это уничтожено, — Федоров (видео)

ВС РФ, по словам мэра Мелитополя, в течение нескольких дней свозили технику и личный состав, предварительно отключив мобильную связь, интернет. Однако меры безопасности не сработали и позиции оккупантов были уничтожены.

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Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что взрывы, которые накануне вечером, 6 апреля, произошли в районе Мелитополя, слышали в том месте, где дислоцирована техника и личный состав оккупационных войск. Всю технику и военных завозили на протяжений четырех дней. Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

По словам Федорова, на протяжении последних двух недель у оккупационных войск "постоянно что-то взрывается", в том числе и коллаборанты в своих автомобилях. Он уточнил, что РФ проводит зачистку собственных же ставленников.

"Каждый день у них очередная и очередная "бавовна". Вчера, примерно в 8:30 вечера были слышны взрывы на востоке нашего города — Мелитополя и Мелитопольского района. Это непосредственно в селе Веселое", — рассказал мэр.

По его словам, за несколько дней до взрывов стало известно, что враг уже на протяжении четырех дней свозит туда военную технику и свой личный состав.

Примечательно и то, что делалось это при отключенной мобильной связи и интернете.

"Как это выглядело: они начали стягивать туда военную технику, вооружение, отключили мобильную связь и интернет для того, чтобы жители ни о чем не могли уведомить спецслужбы Украины", — пояснил Федоров.

Вместе с тем это обстоятельство скрыть не удалось.

Днем ранее у оккупантов была совсем уж "адская ночь".

"На протяжении трех или четырех дней они на вертолетах свозили на Мелитопольский аэродром очередную партию "сверхважного груза". В одну ночь не обеспокоились правилами безопасности, и груз взорвался. Больше этого груза нет", — заявил Федоров.

Подобное продолжается вторую неделю кряду и сеет панику и среди оккупантов, и, к сожалению, местных жителей, которых враг терроризирует.

Потери оккупантов в Мелитополе

Потери врага растут. Больницы всего региона, не только местные, переформатировали под военные госпитали.

В качестве подтверждения взрывов двухдневной давности Федоров привел сообщения о том, что на аэродроме заметили как минимум десять машины "скорой", которые ехали к аэродрому спасать оккупантов.

"Пострадавших везли не в больницу Мелитополя, а в военный госпиталь, который враг организовал в детском санатории на территории Мелитополя", — сказал Федоров, сославшись на свидетельства очевидцев.

Он также сообщил, что больница Мелитополя переполнена гражданскими жителями, потому что это единственное функционирующее медучреждение в регионе — начиная от Геническа, Новой Каховки и Бердянска. Во всех других больницах российские оккупанты организовали военные госпитали.

ВС РФ строят оборону в четыре линии

От запорожской линии фронта до Мелитополя российские войска выстроили эшелонированную оборону в четыре линии, а две недели назад началось обустройство дополнительной линии.

"Строят три оборонных сооружения. Первая — на границе Запорожской и Донецкой областей. Вторая — на границе Запорожской и Херсонской областей. Третья линия — возле Мелитополя, буквально в 5-7 километрах между селами Терпение и Мирное", — пояснил Федоров.

В некоторых селах обустраивают целые подземные города. Из бетонных конструкций или морских контейнеров, скорее всего, оборудуют командные пункты. Заняты и бомбоубежища, которые есть в городе.

Генштаб Украины сообщили, что российские войска строят укрепления в Крыму, причем привлекают для этого деклассированные элементы из наркоманов и алкоголиков.

Напомним, что 7 апреля стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что решение о деоккупации Крымского полуострова остается за Украиной.