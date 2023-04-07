Решение о возвращении Крыма должна принимать Украина, — Госдеп

Президент Владимир Зеленский, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, должен учитывать желания украинцев. Отдельно чиновник отметил, что вскоре ВСУ начнут масштабное контрнаступление.

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что решение о возвращении Крыма должна принимать Украина. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщили журналисты Tagesschau.

"Украина является демократией. Президент Владимир Зеленский несет ответственность за управление страной. Но он также должен быть открыт к желаниям украинцев", — пояснил Блинкен.

В США пообещали поддерживать украинцев и защищать территориальную целостность, суверенитет их страны.

"Это включает контрнаступление, которое, вероятно, начнется в ближайшие недели", — подчеркнул американский госсекретарь.

Напомним, 28 марта Энтони Блинкен заявил, что предложение прекратить огонь в Украине может быть ловушкой для заморозки конфликта.

6 апреля журналисты рассказали о распространении в интернете секретных документов США. В материалах содержалась информация о наращивании мощностей ВСУ перед контрнаступлением. В опубликованной версии данных завысили оценки расходов американцев и снизили потери среди российских захватчиков. Медийщики назвали обнародование документов первым прорывом разведки РФ после полномасштабного вторжения на территорию Украины.

Ранее, 5 апреля, в Министерстве обороны США сообщили о контракте на 27,1 млн. долларов. По информации медиа, он предусматривает производство танков M1A1 Abrams для защитников Украины.