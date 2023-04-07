Рішення про повернення Криму має ухвалювати Україна, — Держдеп

Президент Володимир Зеленський, за словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, має враховувати бажання українців. Окремо топпосадовець зазначив, що незабаром ЗСУ розпочнуть масштабний контрнаступ.

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Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що рішення про повернення Криму має ухвалювати Україна. Про це сьогодні, 7 квітня, повідомили журналісти Tagesschau.

"Україна є демократією. Президент Володимир Зеленський несе відповідальність за керування країною. Але він також має бути відкритим до волі українців", — пояснив Блінкен.

У США пообіцяли підтримувати українців та захищати територіальну цілісність, суверенітет їхньої країни.

"Це включає контрнаступ, який, ймовірно, розпочнеться найближчими тижнями", — підкреслив американський держсекретар.

Нагадаємо, 28 березня Ентоні Блінкен заявив, що пропозиції припинити вогонь в Україні можуть бути пастками для замороження конфлікту.

Вчора, 6 квітня, журналісти розповіли про розповсюдження в інтернеті секретних документів США. У матеріалах містилась інформація щодо нарощування потужностей ЗСУ перед контрнаступом. У опублікованій версії даних завищили оцінки витрат американців та занизили втрати серед російських загарбників. Медійники назвали оприлюднення документів першим проривом розвідки РФ з повномасштабного вторгнення на територію України.

Раніше, 5 квітня, у Міністерстві оборони США повідомили про контракт на 27,1 млн доларів. За інформацією медіа, він передбачає виробництво танків M1A1 Abrams для захисників України.