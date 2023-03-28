"Може бути пасткою": Блінкен заявив про небезпеку мирного плану КНР для України (відео)

Держсекретар США хоч і вважає, що Україна може не звільнити всі свої території військовим шляхом, проте виступає проти того, щоб російсько-українська війна перетворилася на заморожений конфлікт.

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Пропозиція деяких країн щодо негайного припинення вогню на фронті в Україні може стати для офіційного Києва пасткою. Таку думку висловив держсекретар США Ентоні Блінкен під час віртуальної дискусії "Справедливий та міцний мир в Україні" 28 березня.

"Пропозиція про негайне припинення вогню в Україні може виявитися можливою цинічною пасткою, яка заморозить конфлікт", — сказав Блінкен, коментуючи ситуацію навколо російсько-української війни.

Зауважимо, що пропозиція про негайне припинення вогню міститься у китайському мирному плані, який на річницю вторгнення РФ в Україну презентував Пекін. Його вже встиг підтримати президент РФ Володимир Путін.

"Мирний план Китаю може бути взятий за основу мирного врегулювання, коли до нього будуть готові на Заході та у Києві", — сказав Путін 21 березня.

Своєю чергою, українська сторона вважає пропозицію Китаю про врегулювання військового конфлікту нежиттєздатною.

Секретар РНБО Олексій Данилов сказав, що капітуляція РФ повинна здійснюватися згідно з нормами міжнародного права. Дотримання Статуту ООН є дуже важливим, адже дозволяє відновити суверенітет, незалежність та територіальну цілісність.

"Формула успішної реалізації "Мирного плану" Китаю. Пункт перший та головний — капітуляція або виведення російських окупаційних військ з території України", — зазначив він ще 20 березня.

Нагадаємо, 23 березня стало відомо, що державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен не відкидає сценарію, за якого Україні не вдасться звільнити всі свої території військовим шляхом. На його думку, не можна відкидати варіант того, що ВСУ не зможуть відвоювати всі території України на полі бою, потрібно готуватися до всього. Але при цьому рішення про те, яким способом, коли й що звільняти прийматиме виключно Київ.

А 22 березня Ентоні Блінкен заявив про те, що в США поки що не знають, чи потрібно видавати Путіна суду в Гаазі, якщо він приїде. Він нагадав, що Штати не мають зобов'язань перед Міжнародним кримінальним судом.