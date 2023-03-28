"Может оказаться ловушкой": Блинкен заявил об опасности мирного плана КНР для Украины (видео)

Госсекретарь США хотя и считает, что Украина может не освободить все свои территории военным путем, однако выступает против того, чтобы российско-украинская война превратилась в замороженный конфликт.

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Предложение некоторых стран о немедленном прекращении огня на фронте в Украине может стать для официального Киева ловушкой. Такое мнение выразил госсекретарь США Энтони Блинкен во время виртуальной дискуссии "Справедливый и крепкий мир в Украине" 28 марта.

"Предложение о немедленном прекращении огня в Украине может оказаться возможной циничной ловушкой, которая заморозит конфликт", — сказал Блинкен, комментируя ситуацию вокруг российско-украинской войны.

Заметим, что предложение о немедленном прекращении огня содержатся в китайском мирном плане, который на годовщину вторжения РФ в Украину презентовал Пекин. Его уже успел поддержать президент РФ Владимир Путин.

"Мирный план Китая может быть взят за основу мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве", — сказал Путин 21 марта.

В свою очередь украинская сторона считает предложения Китая об урегулировании военного конфликта нежизнеспособными.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал о том, что капитуляция РФ должна осуществляться согласно нормам международного права. Соблюдение Устава ООН очень важно, ведь позволяет восстановить суверенитет, независимость и территориальную целостность.

"Формула успешной реализации "Мирного плана" Китая. Пункт первый и главный – капитуляция или вывод российских оккупационных войск с территории Украины", – отметил он еще 20 марта.

Напомним, 23 марта стало известно, что государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен не исключает сценария, что Украине не удастся освободить все свои территории военным путем. По его мнению нельзя отбрасывать вариант того, что ВСУ не смогут отвоевать все территории Украины на поле боя, нужно готовиться ко всему. Но при этом, решение о том, каким способом, когда и что освобождать будет принимать исключительно Киев.

А 22 марта Энтони Блинкен заявил о том, что в США пока не знают, нужно ли выдавать Путина суду в Гааге, если он приедет. Он напомнил, что Штаты не имеют обязательств перед Международным уголовным судом.