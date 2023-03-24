"В общих интересах": в США не уверены, что ВСУ смогут вернуть все территории военным путем

Госсекретарь Энтони Блинкен считает, что итоговое решение по территориям будет принимать исключительно Украина, однако нельзя допустить того, что со временем Россия нападет снова.

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Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен не исключает сценария, что Украине не удастся освободить все свои территории военным путем. Об этом он заявил во время своего выступления перед Конгрессом, передает "France 24" 23 марта.

По его мнению нельзя отбрасывать вариант того, что ВСУ не смогут отвоевать все территории Украины на поле боя, нужно готовиться ко всему. Но при этом, решение о том, каким способом, когда и что освобождать будет принимать исключительно Киев.

"Я думаю, что в Украине есть территории, за которую украинцы полны решимости бороться. Но могут быть и территории, которые они решат вернуть другими способами", – сказал Энтони Блинкен.

В такой способ он ответил на вопрос представителя Республиканской партии Криса Стюарта о том, поддержат ли США президента Украины Владимира Зеленского в его стремлениях вернуть временно оккупированный полуостров Крым.

"Чего мы не хотим, в общих интересах, так это того, чтобы это урегулировалось в таком месте и таким образом, чтобы русские просто перезагрузились, перевооружились, а затем снова атаковали", — сказал он.

Напомним, 22 марта в Белом доме заявили, что война начинает выходить за пределы Украины и Китай внимательно наблюдает за произошедшим. В такой способ, по мнению Энтони Блинкена, война влияет не только на Европу и США, но и на Азию.

Также сообщалось, что в США пока не знают, нужно ли выдавать Путина суду в Гааге, если он приедет в Штаты. По словам госсекретаря Энтони Блинкена, Соединенные Штаты не имеют обязательств перед Международным уголовным судом.