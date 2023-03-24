"У спільних інтересах": у США не впевнені, що ЗСУ зможуть повернути всі території військовим шляхом

Держсекретар Ентоні Блінкен вважає, що підсумкове рішення щодо територій ухвалюватиме виключно Україна, проте не можна допустити того, що згодом Росія нападе знову.

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Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен не відкидає сценарію, що Україні не вдасться звільнити всі свої території військовим шляхом. Про це він заявив під час свого виступу перед Конгресом, передає "France 24" 23 березня.

На його думку, не можна відкидати варіант того, що ЗСУ не зможуть відвоювати всі території України на полі бою, потрібно готуватися до всього. Але при цьому рішення про те, яким способом, коли і що звільняти ухвалюватиме виключно Київ.

"Я думаю, що в Україні є території, за які українці сповнені рішучості боротися. Але можуть бути і території, які вони вирішать повернути іншими способами", — сказав Ентоні Блінкен.

Так він відповів на запитання представника Республіканської партії Кріса Стюарта про те, чи підтримають США президента України Володимира Зеленського у його прагненнях повернути тимчасово окупований півострів Крим.

"Чого ми не хочемо, у спільних інтересах, так це того, щоб це врегулювалося в такому місці і так, щоб росіяни просто перезавантажилися, переозброїлися, а потім знову атакували", — сказав він.

Нагадаємо, 22 березня у Білому домі заявили, що війна починає виходити за межі України і Китай уважно спостерігає за подією. У такий спосіб, на думку Ентоні Блінкена, війна впливає не лише на Європу та США, а й на Азію.

Також повідомлялося, що в США поки що не знають, чи потрібно видавати Путіна суду в Гаазі, якщо він приїде до Штатів. За словами держсекретаря Ентоні Блінкена, Сполучені Штати не зобов'язані перед Міжнародним кримінальним судом.