"Мирный план" Китая: Данилов назвал главный пункт для Украины

По словам секретаря СНБО, инициатива Пекина может быть успешно реализована при условии, что Россия начнет выполнять нормы международного права.

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Российские подразделения должны оставить оккупированные украинские земли и вывести войска. Об этом 20 марта секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил в Twitter.

Он отметил, что капитуляция РФ должна осуществляться согласно нормам международного права. Соблюдение Устава ООН очень важно, ведь позволяет восстановить суверенитет, независимость и территориальную целостность.

"Формула успешной реализации "Мирного плана" Китая. Пункт первый и главный – капитуляция или вывод российских оккупационных войск с территории Украины", – отметил он.

На фоне роста беспокойства из-за возможной поставки Китаем оружия для России к переговорам президентов государств приковано пристальное внимание всего мира. Украину больше всего интересуют нормы "мирного плана" Пекина для завершения российско-украинской войны.

Напомним, как считают в CNN, Москва просила у Пекина оружие в первые дни полномасштабной войны с Украиной. В случае подтверждений поставок вооружения из КНР в РФ против поднебесной могут ввести санкции, их уровень будет оцениваться. По сообщению издания, Китай продавал бронежилеты и каски, но Москва просила более серьезную военную помощь. В ответ на эти сообщения в США выразили обеспокоенность возможными поставками военного оборудования в РФ. Белый дом не подтвердил, владеет ли китайское правительство всей информацией относительно таких поставок. Государственные предприятия являются основой экономики Китая, но не за всеми ведется постоянное наблюдение.

Ранее Фокус сообщал, что 20 марта начинается трехдневный визит китайского лидера Си Цзиньпина в Россию. Мероприятие проходит по приглашению Кремля. Известно, что во время своего последнего визита в Москву в 2019 году лидер КНР российского президента Владимира Путина назвал своим лучшим другом, но с тех пор геополитическая ситуация в мире претерпела стремительные изменения.