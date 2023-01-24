Китай мог продавать России бронежилеты и каски: СМИ узнали о договоренностях Пекина и Москвы

По данным американских чиновников, Москва просила у Пекина оружие в первые дни полномасштабной войны с Украиной. Если всплывут факты поставок китайской помощи для войск РФ, Штатам придется определять степень жесткости реакции.

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Китайские компании продавали России нелетальное военное оборудование, которое использовалось в полномасштабной войне с Украиной. Об этом сообщили 23 января два источника американского телеканала CNN.

Администрация президента США Джо Байдена владеет этими данными и обеспокоена действиями Пекина, отметили собеседники.

По словам источников телеканала, Китай продавал бронежилеты и каски, но Москва просила более серьезную военную помощь.

Вашингтон обеспокоен поставками военного оборудования в РФ, но до сих пор непонятно, знает ли об этом китайское правительство. Государственные предприятия — это основа экономики Китая, но не за всеми ведется постоянный надзор, сказал один из американских чиновников.

[ + – ] Москва просила у Пекина более серьезную военную помощь для войны с Украиной

Некоторые официальные лица США, по данным второго источника CNN, уверены в осведомленности Пекина о передаче России товаров военного назначения. Китайские власти должны принять меры, чтобы прекратить это, заявил собеседник.

"Администрация Байдена все еще взвешивает влияние и общую значимость поддержки (Москвы со стороны Пекина). Это увеличивает озабоченность США", — сообщили журналисты.

Подробности о связях администрации Байдена с Пекином источники CNN не привели.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ближайшие недели намерен отправиться в Китай, поставки военного оборудования в РФ станут предметом обсуждения, рассказали чиновники.

Если у Байдена действительно установят факты поставок китайской военной помощи для России, придется решать, насколько жестко нужно реагировать, говорится в материале.

В первые дни полномасштабного вторжения российских войск в Украину главные помощники Байдена предупреждали Китай о последствиях в случае поддержки России, напомнил канал.

"Китай не предложил значительную часть финансовой и военной поддержки, которую запросила Москва. Пекин экономически слишком тесно переплетен с Западом, в отличие от России. Китайцы стремятся избежать гнева мирового сообщества", — заявили источники, знакомые с данными американской разведки.

США считают, что в начале войны Китай намеревался продать России оружие. Эти амбиции со временем значительно сократились, в администрации Байдена считают это своей победой, заключил один из представителей власти в США.

Напомним, что по данным Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне армии США может не хватить боеприпасов в случае военного противостояния с Китаем. Полномасштабная война в Украине показала недостатки американского ВПК.

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