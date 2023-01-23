"Будет чрезвычайно трудно": промышленность США не готова к войне с Китаем, – WP

По мнению исследователей, проблемы в американской оборонно-промышленной отрасли возникли из-за "вялой бюрократии" и устаревших процедур заключения военных контрактов.

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Согласно данным Центра по стратегическим и международным исследованиям в Вашингтоне, оборонные компании Соединенных Штатов Америки не имеют возможности быстро пополнять запасы оружия и боеприпасов. Об этом рассказал старший вице-президент организации Сет Джонс изданию The Wall Street Journal.

В публикации говорится, что полномасштабная война Российской Федерации с Украиной выявила ряд недостатков в военной промышленности США. Аналитики считают, что работа американских компаний по производству оружия больше подходит для мирного времени.

По данным журналистов, с 24 февраля пошлого года Соединенные Штаты взяли на себя обязательства по снабжению ВСУ военной техникой на сумму более 27 миллиардов долларов. При этом США не успевают пополнять свои запасы.

Исходя из темпов производства оружия американскими компаниями в 2022 году, на восполнение того количества противотанковых ракетных комплексов Javelin, которое было отправлено в Украину с августа прошлого года, необходимо семь лет. Вашингтон также предоставил Киеву столько же зенитных комплексов Stinger, сколько экспортировал в другие страны за последние 20 лет.

По словам Джонса, с такими темпами производства американской армии не хватит боеприпасов на потенциальное военное столкновение с Китаем. Вице-президент аналитического центра считает, что причина проблемы кроется в устаревших процедурах заключения военных контрактов и "вялой бюрократии".

"Из-за этих недостатков Соединенным Штатам будет чрезвычайно трудно поддерживать затяжной конфликт", — сказал Сет Джонс.

Исследователи указывают на то, что за последние годы Китай вложил внушительное количество средств в модернизацию своей армии. В связи с этим Джонс призвал правительство США пересмотреть потребности страны в боеприпасах и провести соответствующие слушания.

В ноябре прошлого года председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявлял, что в данном направлении уже ведется работа.

Напомним, что по мнению министра иностранных дел Тайваня Джозефа Ву, Китай предпримет попытку вторгнутся на Тайвань в 2027-м году.

Еще Фокус писал о том, что 16 января стало известно о введении в эксплуатацию китайского корабля Zhu Hai Yun ("Чжу Хай Юнь") с искусственным интеллектом и разнообразными беспилотниками на борту.