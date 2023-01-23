"Буде надзвичайно важко": промисловість США не готова до війни з Китаєм, — WP

На думку дослідників, проблеми в американській оборонно-промисловій галузі виникли через "мляву бюрократію" та застарілі процедури укладання військових контрактів.

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За даними Центру зі стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні, оборонні компанії Сполучених Штатів Америки не мають можливості швидко поповнювати запаси зброї та боєприпасів. Про це розповів старший віце-президент організації Сет Джонс виданню The Wall Street Journal.

У публікації йдеться, що повномасштабна війна Російської Федерації з Україною виявила низку недоліків у військовій промисловості США. Аналітики вважають, що робота американських компаній із виробництва зброї більше підходить для мирного часу.

За даними журналістів, з 24 лютого минулого року Сполучені Штати взяли на себе зобов'язання щодо постачання ЗСУ військовою технікою на суму понад 27 мільярдів доларів. США не встигають поповнювати свої запаси.

Виходячи з темпів виробництва зброї американськими компаніями у 2022 році, на заповнення тієї кількості протитанкових ракетних комплексів Javelin, яка була відправлена в Україну з серпня минулого року, потрібно сім років. Вашингтон також надав Києву стільки ж зенітних комплексів Stinger, скільки експортував до інших країн за останні 20 років.

За словами Джонса, з такими темпами виробництва американській армії не вистачить боєприпасів на потенційне зіткнення з Китаєм. Віце-президент аналітичного центру вважає, що причина проблеми криється в застарілих процедурах укладання військових контрактів та "млявої бюрократії".

"Через ці недоліки Сполученим Штатам буде надзвичайно важко підтримувати затяжний конфлікт", — сказав Сет Джонс.

Дослідники вказують на те, що за останні роки Китай вклав значну кількість коштів у модернізацію своєї армії. У зв'язку з цим Джонс закликав уряд США переглянути потреби країни у боєприпасах та провести відповідні слухання.

У листопаді минулого року голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі заявляв, що у цьому напрямі вже ведеться робота.

Нагадаємо, що на думку міністра закордонних справ Тайваню Джозефа Ву, Китай спробує вторгнутися на Тайвань у 2027-му році.

Ще Фокус писав про те, що 16 січня стало відомо про введення в експлуатацію китайського корабля Zhu Hai Yun ("Чжу Хай Юнь") зі штучним інтелектом та різноманітними безпілотниками на борту.