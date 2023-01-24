Китай міг продавати Росії бронежилети та каски: ЗМІ дізналися про домовленості Пекіна та Москви

За даними американських чиновників, Москва просила у Пекіна зброю у перші дні повномасштабної війни з Україною. Якщо спливуть факти постачання китайської допомоги для військ РФ, Штатам доведеться визначати ступінь жорсткості реакції.

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Китайські компанії продавали Росії нелетальне військове обладнання, яке використовувалося у повномасштабній війні з Україною. Про це повідомили 23 січня два джерела американського телеканалу CNN.

Адміністрація президента США Джо Байдена володіє цими даними та стурбована діями Пекіна, зазначили співрозмовники.

За словами джерел телеканалу, Китай продавав бронежилети та каски, але Москва просила більш серйозну військову допомогу.

Вашингтон стурбований постачанням військового обладнання до РФ, але досі незрозуміло, чи знає про це китайський уряд. Державні підприємства є основою економіки Китаю, але не за всіма ведеться постійний нагляд, сказав один з американських чиновників.

[ + – ] Москва просила у Пекіна серйознішу військову допомогу для війни з Україною

Деякі офіційні особи США, за даними другого джерела CNN, упевнені в поінформованості Пекіна про передачу Росії товарів військового призначення. Китайська влада має вжити заходів, щоб припинити це, заявив співрозмовник.

"Адміністрація Байдена все ще зважує вплив та загальну значущість підтримки (Москви з боку Пекіна). Це збільшує стурбованість США", — повідомили журналісти.

Подробиці зв'язків адміністрації Байдена з Пекіном джерела CNN не привели.

Держсекретар США Ентоні Блінкен найближчими тижнями має намір вирушити до Китаю, постачання військового обладнання в РФ стануть предметом обговорення, розповіли чиновники.

Якщо у Байдена справді встановлять факти постачання китайської військової допомоги для Росії, доведеться вирішувати, наскільки жорстко потрібно реагувати, йдеться у матеріалі.

У перші дні повномасштабного вторгнення російських військ до України головні помічники Байдена попереджали Китай про наслідки у разі підтримки Росії, нагадав канал.

"Китай не запропонував значну частину фінансової та військової підтримки, яку запросила Москва. Пекін економічно занадто тісно переплетений із Заходом, на відміну від Росії. Китайці прагнуть уникнути гніву світової спільноти", — заявили джерела, знайомі з даними американської розвідки.

США вважають, що на початку війни Китай мав намір продати Росії зброю. Ці амбіції згодом значно скоротилися, в адміністрації Байдена вважають це своєю перемогою, уклав один із представників влади у США.

Нагадаємо, що за даними Центру стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні армії США може не вистачити боєприпасів у разі військового протистояння з Китаєм. Повномасштабна війна в Україні виявила недоліки американського ВПК.

За оцінками міністр закордонних справ Тайваню Джозефа У, Китай у 2027 році може спробувати напасти на острів. Сі Цзіньпін на четвертому президентському терміні замислиться над особистими досягненнями, упевнений міністр.