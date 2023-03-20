"Мирний план" Китаю: Данілов назвав головний пункт для України

За словами секретаря РНБО, ініціатива Пекіну може бути успішно реалізована за умови, якщо Росія почне виконувати норми міжнародного права.

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Російські підрозділи повинні залишити окуповані українські землі та вивести війська. Про це 20 березня секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив у Twitter.

Він зазначив у дописі, що капітуляція РФ повинна здійснюватися згідно норм міжнародного права. Дотримання Статуту ООН дуже важливе, адже дозволяє відновити суверенітет, незалежність і територіальну цілісність.

"Формула успішної реалізації "Мирного плану" Китаю. Пункт перший і головний – капітуляція або виведення російських окупаційних військ з території України", – зазначив він.

На тлі зростання занепокоєння через можливе постачання Китаєм зброї для Росії до перемовин президентів держав прикуто пильну увагу всього світу. Україну найбільше цікавлять норми "мирного плану" Пекіна для завершення російсько-української війни.

Нагадаємо, як вважають у CNN, Москва просила у Пекіна зброю у перші дні повномасштабної війни з Україною. У разі підтверджень постачання озброєння з КНР до РФ проти піднебесної можуть запровадити санкції, їхній рівень оцінюватиметься. За повідомленням видання, Китай продавав бронежилети та каски, але Москва просила більш серйозну військову допомогу. У відповідь на ці повідомлення у США висловили занепокоєння ймовірним постачанням військового обладнання до РФ. Білий дім не підтвердив чи китайський уряд володіє їх усією інформацією стосовно таких постачань. Державні підприємства є основою економіки Китаю, але не за всіма ведеться постійний нагляд.

Раніше Фокус повідомляв, що 20 березня розпочинається триденний візит китайського лідера Сі Цзіньпіна до Росії. Захід відбувається на запрошення Кремля. Відомо, що під час свого останнього візиту до Москви у 2019 році лідер КНР російського президента Володимира Путіна назвав своїм найкращим другом, але з того часу геополітична ситуація у світі зазнала стрімких змін.