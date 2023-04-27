"Кобзон зустрів героя": у Мелітополі підірвали "голову" Приазовського відділення поліції (фото)

Колаборант Олександр Міщенко помер у лікарні від отриманих поранень. Місцеві журналісти стверджують, що він мешкав у будинку на вулиці Героїв України.

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У Мелітополі внаслідок вибуху вранці 27 квітня загинув колаборант Олександр Міщенко. Про це повідомив у Telegram мер міста Іван Федоров.

До початку повномасштабної війни з Росією та захоплення Мелітополя Міщенко був начальником Приазовського відділу поліції. Потім він працював на окупантів, його залишили на цій же посаді.

"Кобзон зустрічає свого "героя". На концерт вирушив колаборант Міщенко. Сьогодні вранці не з тієї ноги вийшов із дому. Помер у лікарні", — уточнив Федоров.

Міщенко радив співробітникам перейти на бік ворога

За словами градоначальника, Міщенко "радив своїм співробітникам стати зрадниками та перейти на бік ворога".

"42-річний співробітник поліції Олександр Міщенко залишився вірним присязі та продовжив служити своєму народу", — прокоментував підрив колаборанта "глава" окупаційної адміністрації регіону Володимир Рогов.

За його даними, Міщенко неодноразово отримував погрози.

Агентство "РІА Мелітополь" пише, що колаборант проживав у 5-му під'їзді будинку №67 на вулиці Героїв України та був заступником начальника УВС у Запорізькій області з кадрових питань.

Олександр Міщенко проживав на вулиці Героїв України

"Саме цей зрадник забезпечував охорону "начальниці військово-цивільної адміністрації" Мелітополя Галині Данильченко під час проведення масових заходів. Решту часу її стережуть чеченці", — зауважили журналісти.

Нагадаємо, що вранці 27 квітня в центрі Мелітополя пролунав вибух. Окупанти розповідали про підрив саморобного вибухового пристрою.

Іван Федоров 3 квітня говорив, що російські загарбники складають розстрільні списки колаборантів у Запорізькій області.